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В Грузии завершились президентские выборы

В Грузии завершились выборы президента, ЦИК начал подсчет голосов

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Daro Sulakauri/Reuters

Президентские выборы в Грузии завершились, в них приняло участие более половины из состава коллегии выборщиков главы государства. Онлайн трансляция представлена на сайте парламента.

На данный момент Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны приступает к подсчету голосов. Электоральный процесс в парламенте прошел спокойно.

В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз президентские выборы в стране прошли по новой системе.
Впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Утром 14 декабря несколько сотен протестующих собрались у парламента Грузии, в здании которого прошли выборы президента.

13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

Ранее в Грузии протестующие потребовали от кандидата в президенты показать диплом.

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