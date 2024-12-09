Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

Южнокорейское управление по расследованию коррупции распорядилось о введении запрета на поездки для президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

До этого сообщалось, что соответствующую меру в отношении главы государства хотят принять в связи с расследованием против Юн Сок Ёля, объявившего в стране военное положение.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Однако документ в итоге не набрал нужного количества голосов.

Ранее оппозиция потребовала проверить законность введения военного положения в Южной Корее.