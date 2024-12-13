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Глава Старого Оскола покидает пост

Глава Старого Оскола Чесноков уходит с поста из-за перехода на другую работу

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Пресс-служба Яковлевского городского округа

Глава администрации Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков покидает занимаемый им пост по собственному желанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Чесноков уходит с должности в связи с переходом на новую работу. Глава области не привел других подробностей.

С декабря 2018 года Чесноков возглавлял администрацию Яковлевского городского округа Белгородской области. В декабре 2021 года его назначили заместителем главы администрации Старооскольского городского округа и временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. В 2022 году Чесноков официально вступил в должность главы администрации округа. На этом посту он сменил Александра Сергиенко, которого Свердловский районный суд Белгорода приговорил к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 20 млн рублей за получение взяток.

В ноябре 2024 года главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку.

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