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Путин: все чиновники должны чувстовать себя мобилизованными

Путин заявил, что все чиновники должны чувствовать себя мобилизованными

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны чувствовать себя мобилизованными. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что: мы все понимаем, - во всяком случае все должны понимать, - в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия», — сказал Путин.

По его словам, только так Россия сможет добиться своих целей, которые перед ней стоят.

До этого Путин заявил, что российские власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы, находящиеся в зоне СВО. Также президент призвал не забывать, что ключевые для России вопросы в настоящее время решаются на поле боя.

28 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения.

Ранее Путин подписал закон о создании в России реестра должников по алиментам.

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