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Бывшего мэра Старого Оскола приговорили к 12 годам тюрьмы

Экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко приговорили к 12 годам колонии

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Shutterstock

Свердловский районный суд Белгорода приговорил экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 20 млн руб. за получение взяток. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того Сергиенко на десять лет запретили работать в органах власти.

В пресс-службе суда пояснили, что экс-главу администрации Старооскольского городского округа признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взяток в крупном и особо крупном размере).

Также 26 августа в Иркутской области бывшему главе Усть-Кутского муниципального образования Александру Душину вынесли судебный приговор. Экс-чиновника обвиняют в получении многомиллионной взятки и причинении тяжкого вреда здоровью первому заместителю мэра Усть-Кута. Доказательства были признаны судом достаточными для вынесения решения.

Ранее суд вынес приговор экс-главе «Транснефть — Верхняя Волга» по делу о взятках.

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