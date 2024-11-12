Курский губернатор под крики «уволить» снял с поста главу района. Решение встретили овациями Mash: главу Суджанского района Курской области и его замов отправили в отставку

Главу Суджанского района Александра Богачева отправили в отставку во время встречи курского губернатора с эвакуированными жителями. Должностей лишились также три заместителя Богачева. Увольнения последовали после митингов жителей приграничья, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья взамен разрушенного в результате боевых действий. «Должен кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — отреагировал на увольнение Богачев.

Глава Суджанского района Александр Богачев отправлен в отставку. Об этом на встрече с жителями Курской области объявил губернатор Алексей Смирнов.

На видеозаписи со встречи видно, как собравшиеся кричат из зала: «Уволить». После этого Смирнов взял микрофон и заявил о «недоработках представителей районной власти».

«После того, как главы Суджанского района не было в воскресенье, я всех глав районов приграничья приглашал к себе. Провел еще раз с ними беседу. Не первую. Настоятельно просил, чтобы каждый глава района, каждый глава сельсовета был на постоянной связи с людьми. Меня одного не хватит. Главы пытались вчера оправдываться, да не все в их силах. Но я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности», — заявил Смирнов.

Присутствующие встретили новость аплодисментами.

Сам Богачев подтвердил сообщение в разговоре с ТАСС.

«Сегодня было собрание жителей приграничных районов, большинство из них из Суджанского района. Губернатор взял слово, сказал, что глава района снят с должности», — рассказал Богачев агентству.

Комментируя в беседе с RTVI свою отставку, Богачев заявил, что причиной его увольнения стало «выявление крайних»:

«Должен кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда».

Областная администрация в ближайшее время опубликует официальное подтверждение увольнения, сообщает сайт Курского интернет-телевидения.

«Я убедился в том, что не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры. На себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться [c гражданами]. И тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены», — сказал Смирнов после встречи с жителями приграничных районов.

Должностей лишились также три заместителя Богачева, сообщает Mash.

По данным ресурса, новость заставила глав других районов «выходить на связь с людьми».

«В течение получаса представители местных властей связались с инициативными группами в Кореневском районе. И подняли вопрос о порядке выдаче жилищных сертификатов: кто долго ждет, куда направлять помощь и так далее. До этого, со слов местных, их игнорили три месяца», — пишет Mash.

Как пишет Telegram-канал, «вопросики появились» и к администрации Большесолдатского района и ее руководителю Владимиру Зайцеву.

Встреча эвакуированных жителей состоялось в концертном зале «Свиридовский» в Курске. На нее приехал также бывший губернатор Курской области, министр транспорта Роман Старовойт и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Людей пришло очень много, зал, рассчитанный на 700 мест, не вместил всех. Для переселенцев поставили стулья даже в фойе», — сообщает издание «Друг для друга Курск Онлайн».

Молчание вывело на митинг

Новости об увольнениях поступили после сообщений о том, что в Курской области прошли как минимум два стихийных митинга беженцев из Суджи, оставшихся без жилья из-за наступления ВСУ (10 ноября и 7 ноября).

На обоих акциях люди высказывали недовольство темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья. Эта же тема обсуждалась на встрече с чиновниками, сообщает 46tv.ru.

Куряне требовали уволить Александра Богачева за «молчание и нежелание идти на контакт», передает Kursk City.

Впрочем, даже корреспондент «Газеты.Ru» была свидетелем разговора чиновника с жителями приграничья.

«Я так же само, как вы. Я проживал в Судже, так же само, как и вы, мне пришлось покинуть свой дом. Я ушел в одних штанах, даже документы не взял», — рассказывал он в октябре.

Вооруженные силы Украины начали свою операцию в Курской области 6 августа. Из-за этого 112 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.