В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях в отношении журналистов

Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений в отношении журналистов в 2022-2023 годах впервые не получил одобрения, несмотря на давление со стороны западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, пишет РИА Новости.

«Главный итог трехдневного заседания в том, что впервые доклад не был одобрен, несмотря на давление стран Запада, а был лишь «принят к сведению», — сказал Аляутдинов.

11 декабря в Париже состоялось заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации (МПРК), где обсуждался доклад о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, который на сессии в ноябре не был согласован из-за позиций России и других стран-членов ЮНЕСКО, раскритиковавших документ за замалчивание данных об атаках на российских журналистов.

29 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле участвует в информационной войне против России. По его словам, действия Азуле направлены не только против России, но и против правды в целом.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ требует от ЮНЕСКО изменить доклад Азуле по безопасности журналистов в 2022–2023 годах, поскольку в нем не упомянуты российские военные корреспонденты и другие журналисты, ушедшие из жизни.

До этого Азуле представила доклад о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности преступлений за 2022-2023 года, однако Москва отказалась его признавать. По словам постпреда Рината Аляутдинова, документ не отражает реальное положение дел и игнорирует атаки на российских журналистов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова раскритиковала реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине.