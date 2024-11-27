Россия требует от ЮНЕСКО изменить доклад по безопасности журналистов, так как нынешняя версия не отвечает интересам РФ в защите памяти российских военных корреспондентов и других журналистов, ушедших из жизни в результате нападений со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы не позволим принять такой доклад без его тщательной корректировки <...> Вместе с единомышленниками мы будем настойчиво добиваться выполнения гендиректором своего мандата во всей его полноте и отстаивать истинные, а не ложные идеалы ЮНЕСКО», — заявила Захарова.

Так представитель российского МИД прокомментировала отказ РФ принять доклад гендиректора организации Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022–2023 годах, так как в нем не указаны российские журналисты.

До этого российские военные корреспонденты сообщили о том, что бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России подняли флаг РФ в селе Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Ранее доброволец рассказал об использовании ВСУ жителей Курской области в качестве живого щита.