«Слепота и глухота»: как в ЮНЕСКО нарушают права журналистов

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле представила доклад о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности преступлений за 2022-2023 года, однако Москва отказалась его признавать. По словам постпреда Рината Аляутдинова, документ не отражает реальное положение дел и игнорирует убийства российских журналистов. Подробности — в нашем материале.

21-22 ноября в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась двухдневная сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). В ходе мероприятия обсуждались насущные вопросы, связанные с работой СМИ. В частности, участники говорили о безопасности журналистов и о преступлениях, совершенных за последние несколько лет.

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле выступила с докладом, в котором поднимались вопросы безопасности журналистов и безнаказанности преступлений за 2022-2023 года, однако в нем не были упомянуты случаи убийства российских журналистов.

«Россия категорически отвергает доклад гендиректора по безопасности журналистов, в котором полностью проигнорированы убийства российских журналистов в 2022-2023 годы, он не отражает реальное положение дел, связанных с безопасностью журналистов, основан на недостоверной «фактологии» и становится источником дезинформации, — заявил в ходе сессии представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, пишет ТАСС.

Предвзятый проект

Свое несогласие российский МИД выразил еще после публикации проекта доклада Азуле. В РФ возмутились тем, что секретариат ЮНЕСКО и гендиректор организации игнорируют преступления Киева против российских журналистов.

close Евгений Одиноков/РИА Новости

«Секретариат ЮНЕСКО и лично гендиректор организации Азуле продолжают демонстративно игнорировать преступления киевского режима против российских журналистов, включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизнь», — заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что проект доклада не отражает реальное положение дел в вопросе безопасности журналистов, и обратила внимание на тот факт, что за обозначенный период в докладе не числится погибшим ни сотрудник российских СМИ, а официально переданные Россией сведения секретариат организации проигнорировал.

С российской стороны в адрес Гендиректора ЮНЕСКО направили письма российские СМИ («Первый канал», ВГТРК, RT, МИЦ «Известия», МИА «Россия сегодня»), Союза журналистов России и Союз журналистов Москвы, в которых было требование к Одре Азуле прекратить практику замалчивания преступлений киевского режима против российских журналистов.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Рено де Виллен, в свою очередь, подтвердил факт передачи информации. «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях», — цитировали де Виллена РИА «Новости». А отсутствие реакции на убийства российских журналистов он объяснил тем, что Россия якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения этих данных, в связи с чем УВКПЧ «не может подтвердить полученную информацию».

Свое недовольство докладом ЮНЕСКО также выразили в RT. В заявлении телеканала также говорится о том, что в проекте доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов не уделили внимание инцидентам с нападениями на сотрудников RT и других российских СМИ, среди которых были случаи насилия, покушения на убийство и сами убийства. Также в сообщении упоминается покушение на главного редактора СМИ Маргариту Симоньян, совершенное в апреле 2022 года. В RT полагают, что оно могло быть организовано Службой безопасности Украины (СБУ).

«RT подчеркивает, что ЮНЕСКО не смогло сохранить нейтралитет, и призывает организацию обеспечить равное отношение ко всем странам и включать случаи, связанные с российскими журналистами, в будущие отчеты», — отмечается в сообщении официального Telegram-канала СМИ.

Недобросовестный подход

Ринат Аляутдинов на площадке сессии МПРК заявил, что когда заходит речь о безопасности и жизнях журналистов, тема полностью замалчивается, отметив «слепоту и глухоту руководства ЮНЕСКО» и назвав это неприемлемым.

close MFA Russia/Twitter

«К сожалению, секретариат ЮНЕСКО под руководством француженки Одри Азуле находится под прямым влиянием стран коллективного Запада и недолжным образом реагирует на притеснение журналистов и нарушение их безопасности — с нарушением принципа беспристрастности и нейтральности, заложенного в уставе организации. <…> Это возмутительный, неприемлемый для нас факт. Все мы знаем, сколько наших журналистов погибло от рук украинских террористов, которые поддерживаются и поощряются Западом, — погибло в результате целенаправленных ударов боевых дронов, направленных на каски и бронежилет наших журналистов с надписями «пресса». Ни один из них не упомянут в этом докладе», — цитируют Аляутдинова РИА «Новости».

Постпред также добавил, что этот вопрос поднимается не впервые и волнует не только Россию.

«Она волнует не только Россию, но и другие страны-члены, как Палестина и Ливан. Они поднимались и раньше, и мы все время слышали какие-то отговорки со ссылками на различные методологии, которые применяются. Мы хотим поставить вопрос ребром об этой методологии. Никто её не утверждал. ЮНЕСКО — межправительственный орган, и соответственно использование этой методологии, поставляемой неизвестно от каких неправительственных организаций, — но мы можем догадаться, от каких, — идет в нарушение межправительственного, межгосударственного характера сотрудничества в рамках ЮНЕСКО», — резюмировал Аляутдинов.