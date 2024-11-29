Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что гендиректор ЮНЕСКО участвует в информационной войне против России

Лавров назвал гендира ЮНЕСКО соучастницей информационной войны Запада против РФ

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле участвует в информационной войне против России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

Он указал на это в ходе посольского круглого стола, посвященного урегулированию ситуации в Украине, отметив, что действия Азуле направлены не только против Российской Федерации, но и против правды в целом.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ требует от ЮНЕСКО изменить доклад гендиректора организации Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022–2023 годах.

В июне военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги попал под обстрел ВСУ в селе Никольское под Угледаром. Спасти его не удалось. В 2023 году журналист получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекино для «Новой вкладки» под названием «Все горит и ничего нету».

Ранее Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами