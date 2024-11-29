Лавров заявил, что гендиректор ЮНЕСКО участвует в информационной войне против России

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле участвует в информационной войне против России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

Он указал на это в ходе посольского круглого стола, посвященного урегулированию ситуации в Украине, отметив, что действия Азуле направлены не только против Российской Федерации, но и против правды в целом.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ требует от ЮНЕСКО изменить доклад гендиректора организации Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022–2023 годах.

В июне военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги попал под обстрел ВСУ в селе Никольское под Угледаром. Спасти его не удалось. В 2023 году журналист получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекино для «Новой вкладки» под названием «Все горит и ничего нету».

Ранее Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта.