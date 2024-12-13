Грузинский премьер заявил о неизбежности отставки Зурабишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телеканалу Real TV, что глава государства Саломе Зурабишвили придется уйти на пенсию после инаугурации нового президента 29 декабря.

По словам Кобахидзе, Зурабишвили «пыталась причинить вред национальным интересам» Грузии, и особенно это заметно в последние три года.

«Это печальное явление, когда президент напрямую противостоит национальным интересам собственной страны, хотя, слава богу, Грузия была и остается парламентской республикой», — сказал премьер.

13 декабря Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

До этого стало известно, что в Грузии лояльная властям партия «Сила народа» приняла решение перейти в оппозицию к правящей «Грузинской мечте».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в Грузии пообещали силой вывести Зурабишвили из президентского дворца.