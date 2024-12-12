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В Грузии пообещали силой вывести Зурабишвили из президентского дворца

Депутат Заркуа: Зурабишвили придется силой выводить из президентского дворца

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Ints Kalnins/Reuters

В преддверии президентских выборов в Грузии особенно актуальным стал вопрос выселения действующего президента республики Саломе Зурабишвили из ее дворца, который она отказывается покидать, сообщает газета «Взгляд».

«Эта женщина, мадам вредина, совершенно потеряла адекватность. Она решила снова нарушить конституцию, а это значит, что придется силой выводить ее из дворца», — заявил депутат правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Заркуа.

Он назвал «ошибкой» решение «Грузинской мечты» поддержать кандидатуру Зурабишвили на президентских выборах в 2018 году и принес за это извинения общественности.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является нелегитимным.

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.

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