В Грузии лояльная властям партия «Сила народа» приняла решение перейти в оппозицию к правящей «Грузинской мечте». Об этом заявил секретарь политобъединения Гурам Мачарашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Уточняется, что партия имеет в парламенте восемь депутатских мандатов.

«Сила народа» приняла решение покинуть парламентское большинство и стать здоровой оппозицией. <...> В стране практически нет оппозиции, есть только радикальная, финансируемая извне. <...> Мы покажем всем в Грузии и за ее пределами, что значит здоровая оппозиция», — подчеркнул парламентарий.

Издание напоминает, что именно от «Силы народа» выдвинут кандидат в президенты Грузии Михаил Кавелашвили, которого должны избрать 14 декабря.

Накануне РИА Новости сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента, организовать блокаду парламента и национальную забастовку.

Источник агентства уточнил, что эти действия направлены на попытку вынудить кабмин Ираклия Кобахидзе сдать власть «временному правительству», в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией).

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в Грузии обрушились с критикой на Байдена и его санкции.