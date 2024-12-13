Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В парламенте Грузии появилась первая оппозиция

Партия Сила народа стала оппозиционной в парламенте Грузии

close
РИА Новости

В Грузии лояльная властям партия «Сила народа» приняла решение перейти в оппозицию к правящей «Грузинской мечте». Об этом заявил секретарь политобъединения Гурам Мачарашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Уточняется, что партия имеет в парламенте восемь депутатских мандатов.

«Сила народа» приняла решение покинуть парламентское большинство и стать здоровой оппозицией. <...> В стране практически нет оппозиции, есть только радикальная, финансируемая извне. <...> Мы покажем всем в Грузии и за ее пределами, что значит здоровая оппозиция», — подчеркнул парламентарий.

Издание напоминает, что именно от «Силы народа» выдвинут кандидат в президенты Грузии Михаил Кавелашвили, которого должны избрать 14 декабря.

Накануне РИА Новости сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента, организовать блокаду парламента и национальную забастовку.

Источник агентства уточнил, что эти действия направлены на попытку вынудить кабмин Ираклия Кобахидзе сдать власть «временному правительству», в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией).

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в Грузии обрушились с критикой на Байдена и его санкции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами