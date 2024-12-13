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Путин предложил Дмитрия Зайцева на пост аудитора Счетной палаты

Путин внес в ГД кандидатуру Дмитрия Зайцева в качестве аудитора Счетной палаты

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Мария Девахина/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Зайцева на пост аудитора Счетной палаты (СП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу палаты парламента РФ.

Зайцев является аудитором СП с 2018 года. Согласно действующему законодательству, пребывать на этой должности можно в течение шести лет.

5 декабря Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Счетной палате проанализировать реализацию национальных проектов с 2019 по 2024 год, а также призвал правительство учитывать результаты этого анализа в ходе реализации новых национальных инициатив.

Позднее глава аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов сообщил, что СП планирует провести новую проверку по вопросам реализации национальных проектов и на основе результатов подготовит доклад для президента РФ и правительства.

Ранее Путин назначил прокурора Москвы.

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