Путин назначил прокурора Москвы

Президент России Владимир Путин назначил своим указом нового прокурора Москвы, им стал прокурор Тверской области Максим Жук. Документ опубликован на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором города Москвы, освободив от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Максим Жук — 1976 года рождения, выходец из Краснодарского края. Он окончил Кубанский государственный университет, начинал следователем в прокуратуре Адлера. Работал в следственном управлении Краснодарского края. В 2020 году стал первым заместителем прокурора Калининградской области. В феврале 2022 года назначен на должность прокурора города Севастополя. 30 января 2024 года был назначен прокурором Тверской области.

15 августа стало известно, что прокурор Москвы Денис Попов подал в отставку по собственному желанию. До назначения нового прокурора Москвы его обязанности исполнял заместитель Сергей Савенков.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Курской области и соседних областей поручил работать круглосуточно.