Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Путин назначил прокурора Москвы

Путин назначил Максима Жука прокурором Москвы

close
Прокуратура Тверской области

Президент России Владимир Путин назначил своим указом нового прокурора Москвы, им стал прокурор Тверской области Максим Жук. Документ опубликован на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором города Москвы, освободив от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Максим Жук — 1976 года рождения, выходец из Краснодарского края. Он окончил Кубанский государственный университет, начинал следователем в прокуратуре Адлера. Работал в следственном управлении Краснодарского края. В 2020 году стал первым заместителем прокурора Калининградской области. В феврале 2022 года назначен на должность прокурора города Севастополя. 30 января 2024 года был назначен прокурором Тверской области.

15 августа стало известно, что прокурор Москвы Денис Попов подал в отставку по собственному желанию. До назначения нового прокурора Москвы его обязанности исполнял заместитель Сергей Савенков.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Курской области и соседних областей поручил работать круглосуточно.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами