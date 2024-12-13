Американский профессор рассказал, о чем свидетельствует прибытие Асада в РФ

Прибытие свергнутого сирийского президента Башара Асада в Москву убедило западные страны в том, что российское руководство не бросает своих союзников. Об этом заявил профессор международной политики в Школе права и дипломатии имени Флетчера в американском Университете Тафтса Дэниел Дрезнер, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Он выразил уверенность, что смена власти в Сирии нанесла удар по репутации РФ в африканских государствах. По словам эксперта, до сих пор лидеры стран континента воспринимали Кремль как гарант сохранения своей власти. Однако события в ближневосточной республике стали для африканских политиков, полагающихся исключительно на поддержку Москвы, важным предостерегающим фактором.

«Хотя тот факт, что Асад все-таки прибыл в российскую столицу, доказывает, что РФ не бросает своих», — добавил профессор.

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. Комментируя ситуацию, министерство иностранных дел РФ заявило о решении Асада сложить с себя полномочия главы государства и покинуть страну.

Позже стало известно, что свергнутый президент Сирии и члены его семьи прибыли в российскую столицу. Москва предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о судьбе российских баз в Сирии.