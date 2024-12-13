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Украина рассчитывает получить $15 млрд от МБРР за счет активов РФ

Киев рассчитывает получить $15 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ

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Yves Herman/Reuters

Кабмин Украины одобрил привлечение $15 млрд от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) за счет замороженных российских активов. Об этом заявил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

«Одобрено привлечение гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития для инвестирования в укрепление Украины, <…> в размере до $15 млрд», — написал он.

9 декабря кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский попросил $30 млрд из замороженных российских активов на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По его словам, Украине не хватает 10-12 комплексов.

Ранее в ЕС назвали условие для предоставления кредита Украине.

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