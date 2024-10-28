В ЕС назвали условие для предоставления кредита Украине

Основным условием получения Киевом еврокредитов на €35 млрд под активы России является обязательство Украины передать ЕС право заниматься восстановлением ее военно-промышленного комплекса (ВПК) по окончании конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.

В документе отмечается, что политические условия в рамках меморандума о взаимопонимании должны включать обязательство развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской военной промышленности в рамках политики ЕС.

Данные условия Еврокомиссия (ЕК) должна закрепить в готовящемся меморандуме о взаимопонимании с Киевом.

22 октября Европейский парламент поддержал предложение ЕК о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов. Решение должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что кредит будет доступен к концу 2024 года, выплаты пройдут до конца 2025 года.

Ранее МИД России предупредил Запад о последствиях изъятия активов РФ.