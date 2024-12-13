В Евросоюзе назвали дату утверждения 15-го пакета санкций против РФ

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза утвердят 15-й пакет санкций против России на заседании, которое состоится 16 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Мы утвердим, надеюсь, 15-й пакет санкций против России и новый черный список за гибридные действия», — сказал он.

По его словам, главы МИД на заседании также обсудят санкции против Грузии, включая возможное введение визового режима для дипломатов и официальных лиц.

О том, что послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России, сообщалось 11 декабря. Новые ограничения затрагивают деятельность морских судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

12 декабря заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ЕС потерял более €1,5 трлн в результате санкций, введенных против России. Он отметил, что элиты стран Евросоюза заплатили эту цену за свой политический выбор, который выражается в стремлении идти «по саморазрушительному пути».

Ранее в Австрии назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными.