ЕС согласовал 15-й пакет антироссийских санкций

Послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венгерское представительство в Совете ЕС.

«Послы только что согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины», — говорится в заявлении.

Новый пакет санкций ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Издание Politico писало, что новый пакет санкций против России не согласовали в Европейском союзе 6 декабря в связи с несогласием представителей Латвии и Литвы с продлением действия юридических оговорок, позволяющих фирмам из западных стран продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры.

10 декабря президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия не испытывает тех страданий от санкций, которые предполагались в Европейском Союзе.

Ранее энергетик назвал последствия санкций США против российской нефти.