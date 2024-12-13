Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС обсудят санкции против Грузии

Главы МИД ЕС обсудят санкции против Грузии

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Главы МИД ЕС обсудят санкции против Грузии, включая возможное введение визового режима для некоторых категорий физлиц. Об этом журналистам сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза, пишет ТАСС.

«Будут обсуждаться возможные санкции против физических лиц, ответственных за репрессии и нарушения прав человека», — сообщил источник.

По его словам, существует возможность возобновления визового режима для грузинских дипломатов и официальных лиц.

13 декабря стало известно, что США объявили о введении визовых ограничений в отношении лиц, ответственных за якобы «подрыв демократии» в Грузии, сообщили в Госдепартаменте. Мера затронет около 20 человек, включая министров правительства Грузии, а также членов парламента.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Во время разгона митингов спецназ и правоохранительные органы Грузии применяли водометы, гранаты со слезоточивым газом и перцовые баллончики. Задержанию подверглись более 400 человек.

Ранее Зеленский ввел санкции против властей Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами