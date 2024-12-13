В ЕС обсудят санкции против Грузии

Главы МИД ЕС обсудят санкции против Грузии, включая возможное введение визового режима для некоторых категорий физлиц. Об этом журналистам сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза, пишет ТАСС.

«Будут обсуждаться возможные санкции против физических лиц, ответственных за репрессии и нарушения прав человека», — сообщил источник.

По его словам, существует возможность возобновления визового режима для грузинских дипломатов и официальных лиц.

13 декабря стало известно, что США объявили о введении визовых ограничений в отношении лиц, ответственных за якобы «подрыв демократии» в Грузии, сообщили в Госдепартаменте. Мера затронет около 20 человек, включая министров правительства Грузии, а также членов парламента.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Во время разгона митингов спецназ и правоохранительные органы Грузии применяли водометы, гранаты со слезоточивым газом и перцовые баллончики. Задержанию подверглись более 400 человек.

Ранее Зеленский ввел санкции против властей Грузии.