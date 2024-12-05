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Макрон принял прошение об отставке правительства

Макрон принял прошение премьера Франции Барнье об отставке правительства

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Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Ожидается, что Макрон в ближайшее время назначит нового премьер-министра и сформирует новое правительство.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Решение было принято после того, как кабмин Франции воспользовался одной из статей конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. Такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

73-летний Барнье стал премьером 5 сентября, его кабмин оказался самым недолговечным в истории страны, проработав 90 дней.

Лишь дважды за всю историю Пятой французской республики правительство уходило в отставку после вынесения вотума недоверия парламентом. Первый случай пришелся на 5 октября 1962 года, когда отставку подал кабинет Жоржа Помпиду.

Ранее лидер левой оппозиции Франции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.

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