Милей назвал центризм и умеренность глупостью

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал склонность к центризму в политике глупостью. Его заявление на Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Буэнос-Айресе цитирует ТАСС.

«Нам неинтересно достигать знаменитые политические консенсусы, которые являются не чем иным, как пактами, направленными на то, чтобы продолжать вечно жить за счет налогоплательщика», — заявил он.

По словам Милея, в стране «нет места для тех, кто требует консенсуса и соблюдение приличий», поскольку центристы идут на уступки «преступным левым». Также он призвал консерваторов вести «культурную битву» против левых идей. Термин «культурная революция» обозначал ряд акций по подавлению и искоренению инакомыслия в Китае в период 1966-1977 гг. При этом «культурной войной» принято называть противоречие между демократическими и консервативными ценностями в разных странах.

«Как говорил [Владимир] Ленин, без революционной теории не может быть и революционного движения», — подчеркнул он.

До этого Милей уволил министра иностранных дел Аргентины Диану Мондино.

Ранее Милей процитировал в речи в ООН фразы из сериала «Западное крыло».