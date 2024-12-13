Глава европейской дипломатии Кая Каллас фактически преувеличивает мнимую угрозу со стороны России. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«В одном из сообщений показано, что с этой «мерзавкой» что-то не так. Надуманная угроза (без каких-либо доказательств) и поддержка проигранной войны могут привести лишь к еще большим человеческим жертвам», — отметил он.

12 декабря Малинен заявил, что решение Еврокомиссии об укреплении границ стран Евросоюза с Россией добьет экономику Восточной Финляндии.

7 декабря Малинен написал, что Североатлантический альянс (НАТО) хочет, чтобы в мире никогда не завершались войны. По его мнению, украинский конфликт должен завершиться на условиях Москвы. Финский эксперт выразил уверенность, что диалог по урегулированию кризиса надо начать как можно скорее.

Ранее генсек НАТО заявил, что не видит прямой угрозы со стороны РФ.