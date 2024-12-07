Североатлантический альянс хочет, чтобы в мире никогда не завершались войны. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Вы уже начинаете видеть закономерность? Теперь, когда эскалация НАТО провалилась на Украине, снова вспыхивает другой регион. Вот чего они добиваются. Вечная война», — пишет он.

Вероятно, профессор имел в виду Сирию, где продолжает разгораться вооруженный конфликт между оппозиционными силами и армией президента Башара Асада.

7 декабря американское издание Strategic Culture писало, что союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно выполняет свои задачи в зоне боевых действий. При этом авторы материала утверждают, что США на фоне неудач на Украине пытаются открыть против России второй фронт в Сирии.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна не должна вмешиваться в ситуацию в Сирии. По его словам, конфликт не относится к США, и важно дать ситуации разрешиться без вмешательства американских военных.

Ранее Трамп заявил, что боевики готовят атаку на Дамаск для свержения президента Сирии.