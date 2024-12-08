Украинский конфликт должен завершиться на условиях Москвы. Об этом в своем блоге на платформе Substack написал эксперт по геополитике, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Так как РФ главенствует на поле боя, мир должен быть достигнут на ее условиях», — подчеркнул он.

Финский эксперт выразил уверенность, что диалог по урегулированию кризиса надо начать как можно скорее. При этом переговоры должны идти на условиях российской стороны, в противном случае боевые действия продолжатся и приведут к полному коллапсу Украины.

По словам профессора, подобное развитие событий будет представлять угрозу для всей Европы. Развал одной страны может спровоцировать распространение на территории региона бандитизма и терроризма с применением бывшего вооружения Киева, резюмировал Малинен.

6 декабря американский журналист Такер Карлсон обнародовал интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в том числе посвященное событиям на Украине. Во время беседы глава российского внешнеполитического ведомства заявил о готовности Москвы к любому развитию событий в конфликте с Киевом.

Ранее в Кремле оценили возможность начала переговоров РФ и Украины.