Украина продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает все, чтобы уйти от реальной работы, у которой были результаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, затягивание времени с обменом пленными Киев использует как медийный инструмент для продвижения своих интересов.

«Проблема в том, что они не забирают своих людей. 630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что в 2024 году Минобороны России направляло украинской стороне предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Однако Киев отказался забирать более 600 украинских военнослужащих без каких-либо причин.

Захарова подчеркнула, что в связи с этим утверждения о том, что якобы это Россия не хочет проводить обмен пленными и не отдает Украине ее людей, являются враньем.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список сотен пленных, которых отказывается забирать Украина.