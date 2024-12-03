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Захарова обвинила Украину в саботаже обмена пленными

Захарова: Украина продолжает саботировать процесс обмена пленными

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает все, чтобы уйти от реальной работы, у которой были результаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, затягивание времени с обменом пленными Киев использует как медийный инструмент для продвижения своих интересов.

«Проблема в том, что они не забирают своих людей. 630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что в 2024 году Минобороны России направляло украинской стороне предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Однако Киев отказался забирать более 600 украинских военнослужащих без каких-либо причин.

Захарова подчеркнула, что в связи с этим утверждения о том, что якобы это Россия не хочет проводить обмен пленными и не отдает Украине ее людей, являются враньем.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список сотен пленных, которых отказывается забирать Украина.

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