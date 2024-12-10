Медведев прилетел в Китай

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

В программе визита: встречи с высшим руководством Китая, посещение Музея истории Коммунистической партии Китая, возложение венка к Памятнику народным героям.

Ожидается, что по итогам Медведев ответит на вопросы журналистов.

Зампред Совбеза РФ уже посещал китайскую столицу два года назад. Он тогда встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Политик передал китайскому лидеру послание от президента РФ Владимира Путина. По словам самого Медведева, стороны обсуждали военный конфликт на Украине, а также вопросы взаимодействия «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Си попросил передать Путину «сердечные приветствия». Политолог Сергей Марков заявил, что в письме Путина Си «могут быть разные варианты» — в том числе и просьба к Пекину разрешить переброску армии КНДР на Украину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Миронов направил Медведеву обращение с предложением снять мораторий на смертную казнь для террористов.