Медведев сообщил, что передал Си Цзиньпину «личное послание» от Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках встречи с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что привез китайскому лидеру «личное послание» от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с официальной встречи Медведева и Си Цзиньпина.

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сообщил он в ходе встречи с Си Цзиньпином.

Зампред Совбеза России находится с двухдневным официальным визитом в Китай.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить, передал ли Путин послание Си Цзиньпину через Медведева.

Вечером 10 декабря Медведев прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи с высшим руководством Китая, посещение Музея истории Коммунистической партии КНР и возложение венка к Памятнику народным героям.

Ранее Медведев назвал «небывалым» уровень отношений между РФ и Китаем.