Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС обсудят целесообразность разговоров европейских лидеров с Путиным

Каллас: главы МИД ЕС обсудят пользу от бесед европейских политиков с Путиным

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) в ходе предстоящей встречи обсудят целесообразность проведения двусторонних бесед между президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами государств региона. Об этом во время интервью для газеты The Guardian рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она уточнила, что заседание с участием глав дипломатических ведомств состоится 16 декабря.

«[Министры обсудят,] почему некоторые члены [регионального содружества] делают это (проводят беседы с Путиным. — «Газета.Ru»), чего они хотят этим добиться и есть ли в этом какая-то добавленная стоимость», — отметила Каллас.

Также дипломат прокомментировала недавние телефонные разговоры российского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, европейские политики позвонили Путину для достижения неких «внутренних целей». Каллас добавила, что сама не стала бы этого делать.

Первая за последние два года телефонная беседа президента РФ и Шольца состоялась 15 ноября. 11 декабря Путин созвонился с Орбаном. В обоих случаях одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация на Украине.

Ранее канцлер Германии захотел еще раз созвониться с российским лидером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами