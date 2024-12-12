В ЕС обсудят целесообразность разговоров европейских лидеров с Путиным

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) в ходе предстоящей встречи обсудят целесообразность проведения двусторонних бесед между президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами государств региона. Об этом во время интервью для газеты The Guardian рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она уточнила, что заседание с участием глав дипломатических ведомств состоится 16 декабря.

«[Министры обсудят,] почему некоторые члены [регионального содружества] делают это (проводят беседы с Путиным. — «Газета.Ru»), чего они хотят этим добиться и есть ли в этом какая-то добавленная стоимость», — отметила Каллас.

Также дипломат прокомментировала недавние телефонные разговоры российского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, европейские политики позвонили Путину для достижения неких «внутренних целей». Каллас добавила, что сама не стала бы этого делать.

Первая за последние два года телефонная беседа президента РФ и Шольца состоялась 15 ноября. 11 декабря Путин созвонился с Орбаном. В обоих случаях одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация на Украине.

Ранее канцлер Германии захотел еще раз созвониться с российским лидером.