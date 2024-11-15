«Будем на связи». Путин и Шольц созвонились впервые за два года, Зеленский был против МИД Украины: разговор Шольца с Путиным не принесет пользы Киеву

Олаф Шольц и Владимир Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. В Кремле заявили, что политики провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Первой о разговоре сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung, впоследствии информацию подтвердили в правительстве ФРГ и Кремле.

Это первое прямое общение лидеров за почти два года. В последний раз Шольц и Путин разговаривали в декабре 2022 года, через 10 месяцев после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

О подготовке телефонного разговора еще днем 15 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, а сам германский канцлер за пять дней до звонка заявлял, что «подходящее время» для беседы с Путиным «скоро настанет». При этом он отмечал, что такую беседу «должны предварять многочисленные контакты».

Что говорят в Москве

В Кремле сообщили, что разговор состоялся по просьбе Берлина, лидеры «подробно и откровенно» обменялись мнениями по ситуации на Украине.

«Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны», — говорится в заявлении кремлевской пресс-службы.

При этом в разговоре Путин в очередной раз отметил, что Москва открыта к переговорам, прерванным по решению украинской стороны, однако подчеркнул, что мирное соглашение с Киевом должно учитывать интересы безопасности России и отражать «новые территориальные реалии».

«Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», — заявили в Кремле.

Также президент РФ констатировал беспрецедентную деградацию российско-германских отношений по всем направлениям «как следствие недружественного курса властей ФРГ». В то же время он заявил, что российская сторона всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, «если к этому будет проявлен интерес с германской стороны».

«Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи», — подчеркнули в пресс-службе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что говорить о совпадении мнений не приходится, однако сам факт разговора можно оценивать позитивно.

«Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога — он весьма позитивный», — сказал Песков.

А что — в Берлине

Немецкий кабмин сообщил, что канцлер в беседе с Путиным осудил «агрессивную войну России против Украины» и призвал «положить ей конец и вывести войска».

«Канцлер призвал Россию продемонстрировать готовность вступить в переговоры с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира», — говорится в заявлении правительства Германии.

Шольц также подчеркнул «непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько необходимо».

В немецком кабмине добавили, что канцлер разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским до звонка Путину и намерен созвониться с ним после.

Кроме того, источник Reuters в правительстве Германии рассказал, что Шольц в разговоре с Путиным затронул вопрос о якобы участии в СВО северокорейских военных. Канцлер назвал это серьезной эскалацией и расширением конфликта. Ранее Зеленский заявил, что в России якобы находятся 11 тыс. северокорейских военнослужащих и они принимали участие в боях в Курской области. При этом ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали эту информацию.

Зеленский просил не звонить

Источники агентства Reuters в Киеве подтвердили, что канцлер ФРГ заранее проинформировал Зеленского о запланированном звонке. При этом, по данным агентства, украинский президент просил Шольца не звонить Путину, поскольку, по мнению украинского лидера, это уменьшит изоляцию президента РФ.

«Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки», — сказал агентству неназванный сотрудник администрации президента Украины.

Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий также подтвердил, что Киев уведомили о намерении Шольца позвонить Путину. При этом он подчеркнул, что разговор политиков не представляет никакой пользы для Украины. «Даже если канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, идущих вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры <...> не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира», — сказал он.

Президент Украины в свою очередь осудил переговоры Шольца с Путиным, назвав их «ящиком Пандоры».

«Звонок Олафа, на мой взгляд, ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. <...> Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: «Минска-3» не будет — нам нужен реальный мир», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.