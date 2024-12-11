В Кремле не ответили на вопрос о послании Путина Си Цзиньпину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить, передал ли глава РФ Владимир Путин послание председателю КНР Си Цзиньпину через заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, находящегося с визитом в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сообщим об этом своевременно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вечером 10 декабря Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи с высшим руководством Китая, посещение Музея истории Коммунистической партии КНР и возложение венка к Памятнику народным героям.

Зампред Совбеза РФ уже посещал китайскую столицу два года назад. Тогда во время встречи с председателем КНР политик передал китайскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. По словам самого Медведева, стороны обсуждали военный конфликт на Украине, а также вопросы взаимодействия «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Си попросил передать Путину «сердечные приветствия». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал «небывалым» уровень отношений между РФ и Китаем.