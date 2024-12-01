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Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями

WSJ: Китай изучает способы ослабления влияния Запада на примере России

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Китайские специалисты изучают, как Россия работает в вопросах борьбы с санкциям Запада. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным авторов материала, Пекин решил подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня.

Источники издания отметили, что китайские специалисты также консультируются с коллегами из России. Представители КНР периодически посещают страну, где встречаются с сотрудниками различных ведомств.

Источники подчеркнули, что сам факт проработки ответных действий на возможные ограничения не является признаком того, что Пекин собирается куда-либо «вторгаться». Эксперты пока уверены, что Китай просто прорабатывает вариант «экстремального сценария» конфликта с Тайванем.

27 ноября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке США лишь приведут к горестному финалу.

16 октября Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что, если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе.

Ранее на Тайване сообщили об извлечении уроков из украинского конфликта.

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