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В Кремле рассказали об участии российской делегации в инаугурации президента США

Ушаков: на инаугурацию президента США приглашаются только аккредитованные послы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

На инаугурацию президента США приглашаются только аккредитованные в Вашингтоне послы иностранных государств. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«На инаугурации вообще не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов», — сказал помощник главы государства.

По словам Ушакова, те, кто говорят, что едут на инаугурацию, имеют в виду не саму церемонию, а различные протокольные мероприятия.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в США рассказали об ожиданиях Трампа о предстоящей инаугурации.

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Выборы в США - 2024
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