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Зеленского раскритиковали за отказ от перемирия на Рождество

Депутат Шеремет назвал кощунством отказ Зеленского от перемирия на Рождество

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Bernadett Szabo/Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения Венгрии остановить боевые действия на Рождество является кощунством. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Это с его стороны выглядит, по меньшей мере, как кощунство», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Шеремета, Зеленский продолжает показывать свое «наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным». Он добавил, что Зеленский — это «имитация мнимой украинской власти», которая полностью держится на траншах Запада.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в социальной сети Х, что президент Зеленский отверг предложение установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными.

До этого Зеленский резко раскритиковал звонок Орбана президенту России Владимиру Путину в рамках миротворческих усилий по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Зеленский призвал «не играть на собственный имидж за счет единства» и заявил, что разговоры об Украине не должны происходить без Украины.

Ранее в Ватикане призвали установить рождественское перемирие в зонах конфликтов.

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