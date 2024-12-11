Избранный президент США Дональд Трамп должен созвать мирную конференцию по Украине, в которой примут участие президент России Владимир Путин и страны Восточной Европы. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Предварительным условием для переговоров должно быть согласие Соединенных Штатов на нейтралитет Украины, а не условие нейтралитета, допускающее что-то иное через 10–20 лет», — написал экс-советник.

Макгрегор добавил, что мир наступит только в том случае, если Украина сохранит статус нейтрального государства.

4 декабря агентство Reuters сообщило, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве страны в НАТО. По данным журналистов, одну из инициатив разработал будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

11 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва выражает готовность изучить позицию и предложения избранного президента США по Украине, если его будущая администрация будет подходить к вопросу серьезно. При этом он отметил, что эта готовность не означает соглашения с позицией Запада.

Ранее экс-советник Пентагона призвал игнорировать заявления «лузера» Зеленского.