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В США Зеленского назвали «лузером» после заявления о кандидате в канцлеры ФРГ

Макгрегор порекомендовал лидерам стран не слушать Зеленского после слов о Мерце

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Союзникам Украины не стоит слушать ее президента Владимира Зеленского после сделанных им заявлений о членстве страны в НАТО и поставках немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я бы не придавал значения тому, что говорит Зеленский», — сказал офицер.

По его словам, глава украинского государства является «лузером».

«Вы можете просто сказать ему держаться подальше от комнаты, в которой взрослые сами решат свои дела, нравится ему это или нет», — добавил экс-советник министерства обороны США.

9 декабря Зеленский заявил, что уважает позицию кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по приглашению Украины в Североатлантический альянс и разрешению Киеву применять ракеты Taurus.

В ноябре кандидат Мерц сообщил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом он заявил о готовности выдвинуть РФ ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае Мерц пригрозил снять ограничения на использование поставленных Украине вооружений и поставить ей ракеты Taurus.

Ранее в Госдуме заявили, что новые планы Зеленского «сгорят в огне русского оружия».

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