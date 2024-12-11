Избранный президент США Дональд Трамп может стать «Человеком года» по версии Time. Об этом пишет Politico.

В 2016 году Трамп уже получал это звание. В этот раз предполагается, что в честь новой номинации он позвонит в колокол открытия Нью-Йоркской фондовой биржи.

В короткий список претендентов на звание «Человека года» 2024 по версии Time, помимо Трампа, вошли вице-президент Камала Харрис, бизнесмен Илон Маск, которого Time назвал «самым богатым человеком в мире», премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также вдова Алексея Навального Юлия.

До этого Маск заявил, что не хочет становиться «Человеком года» по версии журнала Time.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует «фурор» в первый день своего возвращения в Белый дом.