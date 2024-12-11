Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп может стать «человеком года»

Politico: Трамп может стать человеком года по версии Time

close
Christian Hartmann/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может стать «Человеком года» по версии Time. Об этом пишет Politico.

В 2016 году Трамп уже получал это звание. В этот раз предполагается, что в честь новой номинации он позвонит в колокол открытия Нью-Йоркской фондовой биржи.

В короткий список претендентов на звание «Человека года» 2024 по версии Time, помимо Трампа, вошли вице-президент Камала Харрис, бизнесмен Илон Маск, которого Time назвал «самым богатым человеком в мире», премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также вдова Алексея Навального Юлия.

До этого Маск заявил, что не хочет становиться «Человеком года» по версии журнала Time.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует «фурор» в первый день своего возвращения в Белый дом.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами