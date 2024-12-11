Трамп планирует «фурор» в первый день своего возвращения в Белый дом

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен произвести «фурор», подписав более 25 указов и директив в первый день своего возвращения в Белый дом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, избранный американский лидер планирует значительно изменить государственную политику в сферах миграции, энергетики, образования и других областях.

«В первый день своего пребывания в должности 20 января Дональд Трамп планирует выпустить более 25 указов и распоряжений, стремясь кардинально изменить политику правительства США по различным вопросам», — говорится в публикации.

Reuters уточняет, что два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп сказал своей команде, что хочет произвести «фурор» своими указами в первый день.

По данным агентства, своими указами избранный президент США планирует ужесточение миграционной политики, возобновление строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, планируется отправка дополнительных военных на южную границу США. Среди прочего ожидается увеличение добычи нефти и газа, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа.

Другие изменения коснутся системы образования, а также ряда идеологических моментов, вроде запрета на финансирование школ, которые преподают критическую расовую теорию, а также отмену антидискриминационных мер для трансгендерных студентов.

Ранее Трамп раскрыл, что считает своей приоритетной задачей.