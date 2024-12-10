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Маск не пожелал становиться «Человеком года»

Маск заявил, что не хочет становиться «Человеком года» по версии журнала Time

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David Swanson/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск выразил нежелание быть признанным «Человеком года» по версии журнала Time в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск отреагировал на вопрос пользователя в социальной сети X, заслуживает ли он этого звания. «Я очень не хочу этого», — ответил предприниматель.

Журнал Time опубликовал список потенциальных претендентов на звание «Человек года» в 2024 году, среди которых: вновь избранный президент США Дональд Трамп и его союзник Илон Маск, основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, вице-президент США Камала Харрис, Кейт Миддлтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Также журнал включил в список популярного американского комика Джо Рогана, президента Мексики Клаудию Шейнбаум и Юлию Навальную.

Накануне Маск в своих соцсетях выразил недоумение из-за слов украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что от избранного главы США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе вхождения Украины в НАТО. Предприниматель отреагировал на слова политика удивленным эмодзи, не предоставив дальнейших комментариев.

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