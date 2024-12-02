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Лавров оценил желание Запада дать Украине «передышку» прекращением огня

Лавров: Россия обеспокоена призывами дать Украине «передышку» прекращением огня

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МИД РФ/РИА Новости

Российскую сторону беспокоят высказывания западных представителей о том, что нужно достичь прекращения огня для «передышки» Украине, это не путь к миру. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, соответствующее видео размещено на странице главы МИД Венгрии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе - в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», — заявил Лавров.

По его словам, западные лидеры идут на поводу у президента Украины Владимира Зеленского, «потакая всем его капризам». Он отметил, что РФ готова к честным переговорам, согласно выдвинутым требованиям российского лидера Владимира Путина о том, что они должны вестись с учетом интересов каждой стороны.

2 декабря Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, на данный момент нужно сосредоточиться на усилиях по установлению мира.

Ранее стало известно, что администрация Байдена хочет помешать урегулированию на Украине.

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