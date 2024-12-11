Шольц обсудит с парламентом вопросы доверия

Олаф Шольц подписал запрос в бундестаг о доверии ему как федеральному канцлеру Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

«Сегодня (в среду) утром канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем кабинете в ведомстве федерального канцлера подписал письменное заявление о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона», — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Дебаты насчет вотума доверия нынешнему правительству Германии назначены на понедельник, 16 декабря. В том случае, если действующему правительству и персонально Шольцу будет выражено доверие, то начнется процесс формирования коалиционного правительства. Однако этот вариант рассматривается как маловероятный.

В случае выражения недоверия — внеочередные выборы будут назначены на 23 февраля.

До этого канцлер Олаф Шольц в среду обратится в нижнюю палату парламента Германии с запросом о проведении вотума доверия.

Ранее канцлера ФРГ высмеяли в бундестаге.