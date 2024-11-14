Канцлера ФРГ высмеяли в бундестаге

Депутаты бундестага высмеяли главу правительства Германии Олафа Шольца во время его выступления в парламенте по вопросам государственного бюджета. Этот момент попал на прямую трансляцию парламентского заседания.

После слов Шольца о том, что он испытывает большую гордость от правильного распоряжения федеральным бюджетом, в зале послышался громкий смех.

Канцлеру пришлось сделать паузу и лишь затем продолжить свое выступление.

13 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал политику Олафа Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил его в расколе страны. По мнению Мерца, высказывания немецкого лидера «не от мира сего».

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Ранее Захарова назвала Германию «банановой республикой».