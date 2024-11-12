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Президент ФРГ одобрил проведение досрочных выборов в бундестаг

Штайнмайер одобрил проведение досрочных выборов в бундестаг 23 февраля 2025 года

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил проведение досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года в случае, если депутаты бундестага откажут в доверии правительству канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на текущий момент 23 февраля является реалистичной датой проведения выборов.

В публикации отмечается, что перед этим президент Германии принял в своей резиденции председателей фракций правящих фракций — Рольфа Мютцениха (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ), Бритту Хассельман и Катарину Дреге («зеленые»), а также главу фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

7 ноября Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Ранее в ФРГ допустили выдвижение в канцлеры Писториуса вместо Шольца.

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