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Канцлер Германии поставит вопрос о доверии правительству

Канцлер ФРГ Шольц 11 декабря направит в бундестаг запрос о доверии правительству

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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Олаф Шольц в среду обратится в нижнюю палату парламента Германии с запросом о проведении 16 декабря вотума доверия правительству, который приведет к досрочным выборам в конце февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

Данное решение стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями во время обсуждения бюджета на 2025 год.

В ноябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил проведение досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года в случае, если депутаты бундестага откажут в доверии правительству Шольца.

7 ноября Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Ранее канцлера ФРГ высмеяли в бундестаге.

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