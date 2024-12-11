Захарова сообщила об отсутствии сведений про обращение Армении о выходе из ОДКБ

Россия не располагает достоверными сведениями о том, обращалась ли Армения официально в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о выходе из нее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

5 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армения не направляла в ОДКБ никаких документов о выходе из объединения.

О заморозке участия Армении в Организации премьер-министр Никол Пашинян заявил в феврале. Он аргументировал это тем, что договор не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах. В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности организации в 2024 году.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ.