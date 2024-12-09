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Глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян заявил о равнодушии ОДКБ к защите целостности страны

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РИА «Новости»

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о равнодушии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к защите суверенитета и территориальной целостности республики. Его слова опубликованы на сайте армянского дипломатического ведомства.

«Мы так и не получили реальной поддержки. Такое равнодушное отношение привело к огромному разочарованию», — сказал Мирзоян в интервью финскому агентству Lännen Media.

Он добавил, что Армения углубляет отношения с европейскими партнерами.

О заморозке участия Армении в ОДКБ Пашинян заявил в феврале. Он аргументировал это тем, что договор не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах. В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности организации в 2024 году.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее премьер Армении назвал возвращение страны в ОДКБ почти невозможным.

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