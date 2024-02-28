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Пашинян объяснил значение заморозки участия Армении в ОДКБ

Премьер Армении Пашинян объяснил значение заморозки участия Армении в ОДКБ

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что понимает под заморозкой участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, это подразумевает отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях на высоком и высшем уровне, сообщает ТАСС.

23 февраля Пашинян сообщил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не выгоняет Ереван из блока, однако если он хочет покинуть Организацию, то без Армении она не рухнет.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ясности относительно позиции Еревана по поводу выхода из ОДКБ пока нет, при этом он сообщил о продолжении частых контактов с армянскими партнерами.

Ранее сообщалось, что наблюдатели от Армении из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии.

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