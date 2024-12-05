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Лавров высказался о возможном выходе Армении из ОДКБ

Лавров: ОДКБ не получала от Армении документов о выходе из организации

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Армения не направляла в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никаких документов о выходе из объединения. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал высказывание председателя армянского правительства Никола Пашиняна о том, что отношения Еревана и ОДКБ уже перешли точку невозврата.

«Документа [о выходе Армении из организации] не поступало», — отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров обратил внимание, что Пашинян уже не раз говорил о возможном выходе страны из ОДКБ. Как сказал министр, Москва не намерена навязывать Еревану свое видение ситуации. Тем не менее РФ убеждена, что членство в объединении отвечает интересам Армении в сфере безопасности.

4 декабря армянский премьер-министр заявил, что с течением времени разморозка участия Еревана в работе ОДКБ становится все более невозможной. По его словам, отношения страны с данной организацией перешли точку невозврата.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали слова Пашиняна об отношениях Армении и ОДКБ.

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