Медведев прилетел в Китай с письмом Си Цзиньпину от Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Политик передал китайскому лидеру послание от президента РФ Владимира Путина. По словам самого Медведева, стороны обсуждали военный конфликт на Украине, а также вопросы взаимодействия «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Си попросил передать Путину «сердечные приветствия». Политолог Сергей Марков заявил, что в письме Путина Си «могут быть разные варианты» — в том числе и просьба к Пекину разрешить переброску армии КНДР на Украину.

Заместитель председателя Совбеза РФ, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

«Медведев передал главе китайского государства послание президента РФ [Владимира] Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК», — сообщили в секретариате Медведева.

Там также сообщили, что зампред Совбеза обсудил с Си украинский конфликт и «ситуацию на постсоветском пространстве».

«Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, затронули тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая ШОС, БРИКС и G20», — говорится в заявлении.

Более конкретной информации о содержании визита Медведева в Китай в секретариате не привели. Экс-президент РФ также поздравил Си Цзиньпина с проведением XX съезда Компартии и переизбранием на пост генсека КПК.

Обсудили стороны также перспективы российско-китайских отношений и договорились активизировать сотрудничество между «Единой Россией» и Коммунистической партией Китая «в контексте поставленных Путиным и Си Цзиньпином общих задач по дальнейшему продвижению всего комплекса отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР».

Си Цзиньпин на встрече заявил, что в последние 10 лет китайско-российские отношения «выдержали испытание международными перипетиями».

По словам политика, в течение этого времени отношения между двумя странами показывали «непрерывное стабильное и здоровое развитие на высоком уровне».

Си подчеркнул, что развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Пекином и Москвой в новые времена — это долгосрочный стратегический выбор, который сделали обе страны на основе их соответствующих национальных условий.

Также китайский лидер подчеркнул, что страна готова развивать как отношения с Россией, так и глобальное управление «в более справедливом и рациональном направлении».

«Си Цзиньпин попросил Медведева передать Путину сердечные приветствия и наилучшие пожелания», — сказано в сообщении Центрального телевидения Китая.

Сопровождали Медведева секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совфеда России Андрей Турчак и глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев. Визит состоялся 20-21 декабря по официальному приглашению ЦК Коммунистической партии Китая.

Сам Дмитрий Медведев сообщил, что на встрече с председателем Си обсуждал вопросы стратегического сотрудничества с Китаем «во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию и многое другое». Он добавил, что переговоры в Пекине оказались «весьма полезными».

Политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» назвал главной целью визита Медведева передачу послания Путина китайскому руководству. Он подчеркнул, что письмо передавали не через посла или министра иностранных дел, а через бывшего президента России.

«Что оно из себя представляет, сказать на сегодня практически невозможно. Наиболее вероятно, что это послание о том, что Россия воюет с врагом Китая, с США, и если Китай будет продолжать по-прежнему занимать нейтральную позицию, то в конечном итоге Китаю придется столкнуться непосредственно уже с Америкой», — высказал предположение Марков.

В своем Telegram-канале политолог написал, что есть «четыре варианта» того, что Путин написал Си. Среди них – якобы просьба разрешить Северной Корее отправить свои войска на Украину для участия в спецоперации:

1. Путин предупреждает Си, что если и дальше Китай будет занимать нейтралитет, когда Россия ведет войну с главным врагом Китая, США , то Китай ждут трудные времена.

2. Путин предлагает Китаю передать России большие объемы оружия.

3. Путин предлагает Китаю резкое развитие в экономике.

4. Путин предлагает Китаю дать согласие на переброску армии КНДР на Украину для участия в боевых действиях. Логично было бы, чтобы Китай это оплатил.